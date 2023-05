Météo en Tunisie : pluies éparses et orageuses

La Météo en Tunisie est caractérisée par des pluies éparses et orageuses attendues sur le nord et localement le centre, vendredi 12 mai 2023. Ces pluies seront parfois intenses sur l’extrême-nord et le Cap Bon. Temps stable sur le sud du pays.

Vent fort dépassant temporairement 70 km/h sous orages, prés des côtes Est et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable. Mer agitée à très agitée à l’Est du pays; la vigilance est requise.

Températures maximales comprises entre 18 et 25 °C dans le nord et le centre, entre 28 et 35°C dans le sud et aux alentours de 37°C à El Borma et Borj El Khdhra.