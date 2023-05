WWF Afrique du Nord présente sa stratégie de conservation de la nature pour 2023-2027

WWF Afrique du Nord a présenté sa stratégie de conservation de la nature pour la période 2023-2027 dans le cadre d’un atelier régional organisé le 11 Mai. WWF c’est 27 ans de conservation de la nature et cette stratégie de conservation a pour objectif la restauration et la protection des écosystèmes marins, forestiers et d’eau douce en Afrique du Nord. Elle vise à renforcer les avantages qu’ils procurent aux populations locales, y compris l’adaptation au changement climatique.

L’atelier régional de présentation de la stratégie du WWF Afrique du Nord a permis de partager les objectifs, les priorités et les actions clés de la nouvelle stratégie de conservation pour la période 2023-2027. Les participants ont eu l’occasion d’échanger avec des donateurs clés dans la région y compris l’AFD et l’Union européenne et les acteurs régionaux notamment l’Union internationale pour la conservation de la nature IUCN, l’observatoire du Sahara et du Sahel, le programme des Nations unies pour les établissements humains, le bureau sous régional de la FAO, l’Agence française de développement, l’Institut arabe des droits de l’homme de l’implémentation du cadre mondial sur la biodiversité post 2020, des solutions adéquates pour certains secteurs ainsi que des mécanismes de leur financement.

Le renforcement de l’action de tous les acteurs clés a également fait l’objet de discussions et propositions d’actions concrètes pour le secteur bancaire et ce en présence du Conseil bancaire et financier et des banques notamment l’UBCI, la BTK et ATTIJARI Bank.

“Notre vision est de créer une région d’Afrique du Nord “Nature Positive” où les menaces sur la nature auraient été réduites et où les écosystèmes naturels auraient retrouvé leur plein potentiel pour soutenir la biodiversité et le bien-être humain.” a déclaré M. Jamel JRIJER Directeur du bureau du fonds mondial pour la nature, Afrique du Nord WWF NA.

Le WWF, Afrique du Nord, a réussi à encourager la conservation de la biodiversité dans la région depuis 27 ans, en particulier en Tunisie et au Maroc. La stratégie pour 2023-2027 s’appuiera sur ces réalisations et visera à répondre aux principales menaces qui pèsent sur ces écosystèmes : la pollution, la dégradation des sols, la surpêche et le changement climatique. Elle s’articule autour de trois domaines d’intervention : le milieu marin, les eaux douces et les zones humides, et les paysages terrestres.

Pour atteindre ces objectifs, le WWF, Afrique du Nord, s’appuiera sur une série de partenaires et d’autres parties prenantes pour soutenir les efforts de conservation à grande échelle dans la région et pour développer des approches innovantes et durables qui garantiront des impacts positifs à long terme sur nos écosystèmes et les populations locales.

Mme Leila CHIKHAOUI, Ministre de l’environnement a rappelé ‘’ Dans ce contexte, le

Ministère salue le lancement de la nouvelle stratégie du WWF pour l’Afrique du Nord, car il s’agit un appel à l’action pour les Gouvernements, les organisations de la société civile, les

entreprises et les citoyens, en travailler ensemble en faveur de la conservation de la nature et de la lutte contre les changements climatiques, le renforcement de la résilience des communautés et la promotion d’un développement économique durable, dans le cadre d’une transition écologique en cours’’.

Tekiano avec WWF