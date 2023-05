Le film Sous les Figues remporte le Galion d’or au MIFF 2023, palmarès du festival du film à Hammamet

Le film Sous les Figues d’Erige Shiri remporte le Galion d’or au MIFF 2023 (Master Festival international du film),le festival du film à Hammamet qui s’est déroulée dans sa deuxième édition du 29 avril 13 mai dans cette zone touristique phare du Cap Bon Yasmine Hammamet.

Le film “Je reviendrai là-bas” de Yassine Redissi à remporté le meilleur prix dans la catégorie long-métrage documentaire en ex-equo avec le libanais “After the End of the world” de Nadim Meshlawi.

Palmarès du MIFF 2023 :

Compétition des longs métrages de fiction:

Meilleur film : “Sous les Figues” d’Erige Sehiri

Grand prix : “The King of The World” de Laura Mora Ortega (Colombie)

Grand prix du jury : “Close” de Lucas Dhont (Belgique)

Compétition des longs métrages documentaires

Meilleur prix (ex-aequo):

“Je reviendrai là-bas” de Yassine Redissi (Tunisie)

“After the End of the world” de Nadim Meshlawi (Liban)

Mention spéciale : “Oiant” de Nasho Garassino (Argentine)

Compétition des Courts-métrages :

“Will my parents come to see me” de Mo Harawe (Somalie)

Mention spéciale :

Farida Zarrouk, directrice de la photographie pour “Road to El Kef” (Tunisie)

Film “Unheard Stories” (Turquie)

Meilleure actrice : Nafissatou Cissé pour le film “Sira” d’Apolline Traoré (Burkina Faso)

Meilleur acteur : Sayed Rajab pour “B 19” d’Ahmed Abdalla (Egypte)

Meileure musique : “La dernière Reine” de Damien Ounouri et Adila Bendimerad (Algérie)

Meilleur Scénario: ” Fièvre de la Méditerranée” de Maha Haj (Palestine)

Prix du MIFF des Droits de l’Homme : “La Syndicaliste” de Jean-Paul Salomé (France)

Prix Ghandi pour la paix : “1976” de Manuela Martelli (Chili)

Prix Mobile film : “Karar” (Tunisie)

Mention spéciale: “Dernier Round” (Côte d’Ivoire)