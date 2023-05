Le film “Sous les figues” d’Erige Sehiri remporte le prix du public TV5 au FCAT

Le film “Sous les figues” d’Erige Sehiri vient d’être récompensé par le prix du public TV5 Monde lors du Festival CineAfricano (FCAT), qui s’est déroulé simultanément à Tanger au Maroc et à Tarifa en Espagne.

Une fois de plus, cette œuvre remarquable a réussi captiver le public grâce par sa qualité artistique exceptionnelle et son engagement social.

Rappelons que l’action du film se déroule dans les villages du nord de la Tunisie, région renommée pour sa production de figues, où les étés se succèdent et se ressemblent. Pendant la nouvelle récolte, Sana, Mariem et Fidé rejoignent les femmes plus âgées et participent aux travaux. Au cours de ces moments de labeur, les trois adolescentes ont des conversations animées sur différents sujets, y compris l’amour.

De plus, le film “Sous les figues” a obtenu plusieurs prix de postproduction au Festival du film de Venise (Final Cut in Venice) avant d’être sélectionné pour la 54ème Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 2022.