Météo en Tunisie : Pluies attendues sur le centre, le sud et localement le nord

La Météo en Tunisie est marquée lundi 15 mai 2023 par des pluies orageuses, parfois intenses, attendues sur le centre, le sud et localement le nord avec des chutes de grêles par endroit.

Vent fort prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable et vigilance requise. Mer très agitée à houleuse et les bulletins d’alerte météo publiés par l’INM restent d’actualité.

Températures maximales comprises entre 15 et 21 °C et aux alentours de 12 °C sur les hauteurs et de 23 °C à El Borma et Borj El Khadhra.