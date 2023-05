La Nuit des idées 2023 en Tunisie sous le thème “Plus ? Mieux !” (Programme)

La Nuit des idées 2023 en Tunisie se déroule cette année samedi 20 mai à l’Institut Français de Tunisie et dans ses relais à Sfax, à Sousse et les alliances françaises sous le thème “Plus ? Mieux ! Echangeons sur notre alimentation”. Des débats et des échanges sont organisés tout au long de la journée et même la veille autour du sujet de la consommation écoresponsable dans le respect de la planète. Consommer sans impacter l’environnement est possible et c’est ce que les acteurs écoresponsables vont le prouver.

Au programme de cette édition exceptionnelle qui s’étalera sur 2 jours, un marché de producteurs, ateliers, conférences, expositions, projections et interlude gourmand… Ces activités sont gratuites et s’dressent à tout public, et se clôtureront par un concert du duo électro-folk JATHB à l’IFT de Tunis.

L’IFT informe qu’à l’occasion de cette 8ème édition, elle transformera son espace pour accueillir diverses activités autour d’une réflexion commune : Comment pouvons nous opposer aux logiques d’accélération et d’accumulation d’autres façons d’habiter notre planète pour mieux construire notre avenir ?

Programme de la Nuit des Idées 2023 :

La nuit des idées 2023 à Sfax

La nuit des idées 2023 à Sousse et aux alliances françaises

L’IFT rappelle qu’en parallèle de la Nuit des Idées, la Cinémathèque Tunisienne et Tunisia Cinema Fondation organisent Envirofest Tunisia 2023 , le festival de cinéma dédié à la thématique de l’environnement, du 19 au 24 mai à la Cité de la Culture de Tunis.

S.B.