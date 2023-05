Le Roi Pelé entre dans l’histoire : Le mot Pelé dans le dictionnaire et un mausolée ouvre ses portes (vidéo)

Le Roi Pelé marque son entrée dans l’histoire, deux événements majeurs confirment cette reconnaissance mondiale. Tout d’abor le mot ‘Pelé’ est introduit dans le dictionnaire portugais et le mausolée Pelé dédié à la légende du foot ouvre ses portes.

Le mot ‘Pelé’ dans le dictionnaire en tant que nom commun et adjectif

Depuis sa mort en décembre 2022, le nom du footballeur brésilien Pelé, surnom d’Edson Arantes do Nascimento, considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, est désormais inclus parmi les 167 000 mots du dictionnaire des noms communs de la langue portugaise, parlée par ses 265 millions de locuteurs à travers le monde.

Au Brésil, le mot “pelé” dépasse le cadre du sport où il est synonyme d'”excellence”. Le mot “pelé” (sans la majuscule) a aujourd’hui sa place dans le dictionnaire portugais comme adjectif et est synonyme d'”exceptionnel, incomparable, unique”.

La fondation Pelé, à l’origine de la campagne lancé mi-avril 2023 pour concrétiser le projet, a écrit sur twitter: “LE ROI EST OFFICIELLEMENT DANS LE DICTIONNAIRE ! Il est le Pelé du basket-ball. Elle est la Pelé du tennis. L’expression qui était déjà utilisée pour désigner le meilleur dans ce qu’il fait est immortalisée dans les pages du dictionnaire ! Ensemble, nous avons fait l’histoire et avons inscrit le nom du Roi du football dans notre langue portugaise. Pelé, la signification de “MEILLEUR” !.

O REI OFICIALMENTE ESTÁ NO DICIONÁRIO!

Ele é o pelé do Basquete. Ela é a pelé do Tênis. A expressão que já era usada para se referir ao melhor naquilo que faz está eternizada nas páginas do dicionário! Juntos fizemos história e colocamos o nome do Rei do futebol na nossa língua… pic.twitter.com/Yy5RwWjq8J

— Pelé (@Pele) April 26, 2023