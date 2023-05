JCC 2023 : Férid Boughdir, Président d’honneur

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé la liste des membres du comité d’organisation de l’édition exceptionnelle des JCC 2023, la voici :

Président d’honneur : Férid Boughdir

Directrice technique responsable des compétitions officielles : Lamia Guiga

Responsable du « Centenaire du cinéma tunisien » : Mohamed Chellouf

Coordinateur général : Mohamed Damak

Secrétaire générale : Imène Abdelli

Chargé des relations extérieures : Imed Dabbour

Début mai, le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) a annoncé que les Journées cinématographiques de Carthage se dérouleront du 28 octobre au 4 novembre 2023 dans une édition exceptionnelle, en collaboration avec le ministère des Affaires Culturelles et la commission consultative mixte composée de représentants du ministère, du CNCI et des professionnels du secteur du cinéma.

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé que l’édition spéciale des JCC sera réservée au cinéma tunisien, en accord avec les principes fondamentaux instaurés par Tahar Cheriaa, comme l’a indiqué la ministre Hayet Guettat Guermazi dans une récente déclaration, ajoutant que la majeure partie de la programmation sera dédiée à cet art qui célèbre son centenaire cette année.

Les organisateurs du festival souhaitent repenser à la fois le format et le fonctionnement futur du festival, avec pour objectif de réaffirmer les valeurs essentielles des Journées cinématographiques de Carthage, telles qu’elles ont été initialement conçues par leur fondateur Taher Chériâa, en tant que festival mettant en avant le cinéma arabo-africain.