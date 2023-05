La Tesla Model Y s’impose comme la troisième voiture la plus vendue à l’échelle mondiale

Les ventes de voitures électriques ont poursuivi leur croissance à travers le monde et en 2022, la Tesla Model Y a marqué un impact majeur en se classant comme la troisième voiture la plus vendue au monde.

D’après la plus récente étude de l’industrie automobile menée par JATO Dynamics, environ 79,4 millions de nouveaux véhicules ont été enregistrés dans le monde en 2022, ce qui constitue une baisse de 2% par rapport aux 80,7 millions de l’année précédente. Parmi ces ventes de l’année dernière, on estime que 7,37 millions d’unités étaient des véhicules électriques à batterie (BEV).

En rivalisant avec Toyota, Tesla s’est maintenant imposé comme le troisième plus grand acteur du marché mondial, juste derrière les Toyota RAV4 et Toyota Corolla Sedan, en termes de ventes de voitures. La Model Y de Tesla a réussi à se hisser à la troisième place du classement des voitures les plus vendues dans le monde, tous types de motorisation confondus. En outre, la société peut être fière d’avoir deux modèles dans le top 10 des voitures les plus vendues, la Model 3 de Tesla se classant dixième.

En effet, en 2022, la Tesla Model Y a enregistré 747 000 ventes, se classant juste derrière la Toyota Corolla avec 992 000 unités vendues et le Toyota RAV4 avec 1,016 million d’unités écoulées. Quant à la Tesla Model 3, elle a obtenu la dixième place avec 482 000 ventes. Cependant, il convient de souligner que ces chiffres ne sont pas précis à 100 % et sont basés sur les données de ventes de 53 pays analysées par JATO, avec des estimations pour 95 autres marchés.

Peu après la sortie de la Model Y, Elon Musk avait affirmé qu’elle deviendrait la voiture la plus vendue dans le monde d’ici 2023, et il est fort probable que cet objectif soit atteint dès la fin de cette année.