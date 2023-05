Des comptes Gmail seront supprimés en 2023 par Google : Comment savoir si vous êtes concernés?

Des milliers de comptes Gmail seront supprimés en 2023, c’est ce que vient d’annonce le géant Google déclenchant au passage un vent de panique auprès de plusieurs internautes qui ont délaissé leur boite mail ou consultent très rarement.

Les raisons évoquées par Google c’est que ces comptes Gmail inactifs depuis pas mal de temps constituent une cible de choix pour les pirates informatiques. Ayant constatés que ces boites mails ne sont pas utilisés, les pirates peuvent les récupérer puis les utiliser à des fins illicites comme l’envoi de spams ou de mails d’hameçonnage.

“À partir de cette année, si un compte Google n’a pas été utilisé ou connecté pendant au moins deux ans, nous pouvons supprimer le compte et son contenu” avertit Google et cela concerne l’ensemble des éléments stocks dans Gmail, Docs, Drive, Meet et Agenda, mais aussi dans Google Photos et YouTube.

Comment savoir si vous êtes concernés par la suppression d’un compte Gmail?

Dans un premier temps, Google rassure que les utilisateurs possédant un compte susceptible d’être supprimé. Ils seront informés à plusieurs reprises par un e-mail avant la date limite de la suppression et leur adresse de récupération sera également notifiée.

Pour conserver votre compte Google, il faut vous connecter au moins une fois tous les deux ans et lire un e-mail, utiliser Google Drive ou regarder une vidéo sur YouTube tout en étant connecté, ou tout simplement effectuer une recherche sur Google.

D’un autre côté, Google ajoute que cette opération de suppression ne concerne que les comptes personnels et ne cible pas les comptes d’institutions, comme les écoles et les entreprises. La démarche débutera à partir du mois de décembre 2023.

Tekiano