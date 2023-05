La Météo en Tunisie est caractérisée jeudi 18 mai 2023 par des pluies faibles et locales sur certaines régions du nord et du centre ouest. Le temps est stable ailleurs. Un vent faible à modéré d’une vitesse de 40 km/h soufflera prés des côtes. La mer sera agitée.

Les températures maximales varieront entre 23 et 28 °C dans le nord et le centre et entre 29 et 34°C dans le sud et atteindront 40°C à El Borma et Borj El khadhra.