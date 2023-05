Offres de bourses italiennes pour les étudiants tunisiens au titre de l’année universitaire 2023-2024

Des offres de bourses italiennes au titre de l’année universitaire 2023-2024 sont mis à la dispositions des étudiants tunisiens par le gouvernement italien informe le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Le Gouvernement italien met à la disposition des étudiants tunisiens 261 mensualités de bourses au titre de l’année universitaire 2023-2024 pour les profils suivants:

1-Les candidats devront être âgés,

– entre 18 et 28 ans pour les demandeurs de Master (Laurea Magistrale), Cours de haute formation artistique et musicale (AFAM), Cours de langue et culture italienne;

– 30 ans au maximum pour les demandeurs de doctorat;

– 40 ans au maximum pour les demandeurs de projets d’études de doctorat en co-tutelle.

2-Les candidats doivent être en possession d’un certificat de connaissance de langue italienne de niveau B2, sauf pour les cours en langue anglaise.

3- Chaque candidat est tenu de remplir et soumettre le formulaire de demande avant le 09 Juin 2023 à 14h00, heure italienne:

3.1) Premièrement en ligne sur le site suivant : www.studyinitaly.esteri.it et le site https:// studyinitaly.esteri.it/registrazione pour accéder au formulaire d’inscription

3.2) Deuxièmement , à l’adresse électronique suivante: Iskander.Amiri@mesrs.state.tn

Les bourses d’études seront attribuées à partir du 1er Janvier 2024 pour les nouveaux candidats et le 1er Novembre 2023 pour le renouvèlement jusqu’au 31 Octobre 2024.

