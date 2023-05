Symposium international de l’art de la mosaïque : échanges et création d’une fresque murale géante à Hammamet

Le Symposium international de l’art de la mosaïque est organisé par le centre culturel international de Hammamet, Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts, du 20 mai au 05 juin 2023. L’événement est une occasion unique d’évaluer les expériences internationales, d’unifier les visions artistiques et de célébrer le noble art de la mosaïque.

Le symposium sert de plate-forme pour réunir des artistes de différents pays, favoriser la coopération, préserver des souvenirs partagés et honorer l’héritage remarquable de Dar Sebastian et du Festival international de Hammamet, souligne les organisateurs.

L’art de la mosaïque, avec son savoir-faire complexe et sa beauté intemporelle, sert de moyen pour raconter des histoires et préserver les récits culturels. En réunissant des artistes de différents pays, le symposium crée un espace pour chérir et immortaliser ces souvenirs.

L’un des principaux objectifs du Symposium international de la mosaïque de Hammamet est de promouvoir l’unité entre les artistes d’horizons divers. En offrant un environnement collaboratif, les artistes peuvent échanger des idées, des techniques et de l’inspiration.

Les artistes invités sont Nidal Saeed Amouri de Palestine, António Salvador Soares du Portugal, Charlotte Bartkowiak de France, Ibrahim GARBA du Niger, Magda Dimitriadis et Marie- Jeanne Vausort de la Belgique, Rodolfo Souza du Brésil, Ghadir Al-Otaibi de la Jordanie, Mustafa Ben Souna, Jamal Hannouch et Aladdin Kheloufi de l’Algérie et Raouf Rahim, Karim Karim, Bady ESSID JABALLAH et Mohamed Riad Bouassida de Tunisie.

Au programme du symposium, une exposition, plusieurs ateliers qui aboutiront à la création d’une fresque murale géante qui immortalise le travail de cette rencontre internationale d’art de la mosaïque. L’événement sera ponctué dun concert musical de l’artiste Sofiene Safta le vendredi 26 mai 2023 à 17h à l’honneur des participants.

