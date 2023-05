Wefix, Le Goûter et Douar Laroussi, lauréats du prix UBCI – Lab’ess de l’entrepreneur.e social.e 2023

Les lauréats du prix UBCI – Lab’ess de l’entrepreneur.e social.e de l’année ont été désignés dans la matinée du mercredi 17 mai 2023 qui a permis de présenter les 7 projets portant sur l’entrepreneuriat social et solidaire, en plus de plusieurs partenaires, médias et investisseurs.

Les candidats ont défendu leurs projets respectifs devant un jury d’experts et la salle pour tenter de remporter le prix de la 5ème édition de ce prix, initié en février 2018 par la banque UBCI et l’association Lab’ess, visant à valoriser les initiatives innovantes et à fort impact social.

Les projets incubés chez Lab’ess et qui ont tenté de remporter le prix 2023 sont WeFix, Ligne 13, Le Goûter, Shab Kids, La Pause Parentale, Le Jardin de Gaÿa et douar Laroussi.

Au final 3 entrepreneurs sont montés sur le podium :

1er Prix pour Wefix (8000 dinars), projet fondé par Sabri Cheriha: Wefix est une plateforme de vente et réparation des appareils électroménagers reconditionnés. Le projet mise sur le recyclage des objets utilisés et donner une seconde vie aux appareils électroménagers que certains n’en veulent plus.

2ème Prix pour Le Goûter (6000 dinars), projet fondé par Imen Skandrani: Le Goûter est un traiteur spécialisé dans l’alimentation saine et pour enfants, proposant des services de cantine scolaire, goûters gourmands et ateliers de cuisine.

3ème Prix pour Douar Laroussi (5000 dinars), projet fondé par Laroussi Gharbi : Douar Laroussi est un village berbère éco-construit à Sidi Jedidi Hammamet, qui exerce dans le tourisme durable et dont l’activité principale est la restauration typique.

Mr. Nabil Lakhoua, directeur réseau corporate à l’UBCI nous parle dans la vidéo qui suit de l’engagement sociétal de la banque et son partenariat avec l’incubateur Lab’ess :



L’objectif du prix UBCI – Lab’ess de l’entrepreneur.e social.e est de mettre en valeur des entrepreneur.es ayant suivi un parcours d’accompagnement dédié à l’innovation sociale, à travers une mise en visibilité visant à les aider dans leur démarche de recherche de financements.

Après quatre éditions réussies, UBCI et Lab’ess ont décidé de collaborer à nouveau pour une 5ème édition du prix, appuyé par les partenaires du Lab’ess (L’AFD et Expertise France), à laquelle participeront les entrepreneur.e.s des 9ème et 10ème promotions d’incubation du Lab’ess, ayant les projets à impact social et/ou environnemental les plus aboutis.

S.B.