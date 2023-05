Le lycée PMF de Tunis (lycée Pierre Mendès France) abrite la deuxième édition du Projet X qui s’annonce comme le rendez-vous incontournable des Sciences et Technologie au service du développement durable, et ce jeudi 25 mai 2023.

Fort du succès de la première édition, qui s’est déroulée en 2022 au lycée Gustave Flaubert de la Marsa, l’aventure Projet X regroupera cette année près de 200 élèves du primaire à la Terminale des établissements de Tunisie et d’Algérie.

Le Projet X s’inscrit comme un Projet Zone AEFE par sa dimension interculturelle, scientifique et pédagogique et consiste à :

– Faire travailler les élèves sur des projets scientifiques et écoresponsables,

– favoriser l’acquisition d’une culture du développement durable,

– nouer des partenariats avec des acteurs locaux œuvrant pour la transition écologique et solidaire…

La journée du 25 mai 2023 marque l’achèvement des travaux de recherche et réflexion menés en classe. Chaque groupe présentera son projet devant un jury constitué d’experts en développement durable, technologie, SPC, SVT mais aussi de parents d’élèves.

Une soixantaine de projets seront présentés en mettant en lumière des sujets aussi variés que ‘L’IA au service de l’environnement’ ou encore un ‘Système connecté de photo-identification automatique des tortues marines qui viennent pondre sur les îles Kuriat’ !

Trois conférences auront lieu le jour-même, données par Mme Hana Gannoun et Mme Lamia Ben Gaida de l’IRD, Mme Raoudha Gafrej, Docteur – Experte en ressources en eau et en adaptation au changement climatique, et Mme Rym Benzina, Présidente de la Saison Bleue.

Le projet X est proposé en marge des 10 Jours du développement durable à l’ERT qui se déroulent du 15 au 25 Mai et sont marquées par de nombreux événements sont à l’instar d’une expo des 17 ODD; Slow Fashion Show, un concours photo ODD Tunisie, des conférences d’experts sont proposées sur l’eau en Tunisie, le bio hydrogène, la protection de la mer Méditerranée…et la projection de films de fiction sur le changement climatique, sur l’engagement pour le développement durable de l’humanité…

