Le projet Tunisien WaterSec pour économiser l’eau , lauréat du concours JCI CYE

Le projet Tunisien WaterSec pour économiser l’eau de Ahmed Slim Bouakez est vainqueur du programme JCI CYE. Déposée par JCI Ezzahra, le projet a remporté le premier prix du concours “Creative Young Entrepreneur” JCI CYE (Jeunes Entrepreneurs Créatifs), en Afrique et au Moyen-Orient.

Le projet gagnant WaterSec a été choisi parmi six projets innovants par le jury lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Harare, capitale du Zimbabwe, samedi dernier, informe l’organisation JCI Tunisie.

Watersec propose des solutions intelligentes pour économiser l’eau et améliorer la gestion de l’eau, lit-on sur le site du projet. C’est une réponse à un problème critique mondial : le gaspillage de l’eau en temps de stress hydrique.

Grâce à WaterSec, il est possible de façonner un comportement de consommation d’eau plus durable en utilisant des technologies de pointe notamment en surveillant en temps réel la consommation d’eau via une plateforme Web et une application connectées à des appareils IoT (Internet of Things) utilisant ainsi leur puissance et celle de l’Intelligence artificielle.

En effet, WaterSec propose des appareils IoT communiquant avec une passerelle et envoyant les données d’utilisation de l’eau à un tableau de bord qui offre de nombreuses fonctionnalités.

Le projet est né de la volonté de 5 ingénieurs tunisiens souhaitant faire face au stress hydrique en Tunisie et dans la région MENA. En partant du constat qu’on ne peut optimiser et gérer que ce qu’on mesure, le suivi de la consommation fut la solution de prédilection.

Le programme des jeunes entrepreneurs créatifs de la JCI (Creative Young Entrepreneur, CYE) est un concours international créé pour encourager, honorer et célébrer les jeunes entrepreneurs créatifs et le rôle de l’innovation dans leur progrès entrepreneurial vers le succès mondial.

Le programme CYE cible les jeunes innovateurs âgés de 18 à 40 ans et propriétaires d’une startup ou entreprise en cours de démarrage. Ce programme offre une formation, une expérience de pitch et une opportunité internationale.

S.B.