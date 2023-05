Trois prix pour le cinéma Tunisien dans la section The Critics Awards for Arab Films en marge de Cannes 2023

Trois prix pour le cinéma tunisien ont été décernés dans la section The Critics Awards for Arab Films en marge du festival de Cannes 2023 qui se déroule en ce moment du 16 au 27 mai. Ces prix sont fournis par l’Arab Cinema Center , ACC, l’organisation qui soutient la présence du cinéma arabe à l’international.

Le prix de meilleur acteur a été décerné à l’acteur franco-tunisien Adam Bessa pour son excellente interprétation dans le film dramatique “Harka” de Lotfy Nathan, tournée à Sidi bouzid. Harka avait figuré en 2022 dans une autre catégorie compétitive du festival de Cannes ‘Un certain Regard’ et Adam Bessa avait aussi remporté le prix de la meilleure performance.

Le long-métrage de fiction Ashkal, l’enquête de Tunis a remporté le prix du meilleur réalisateur pour Youssef Chebbi et le prix du meilleur montage pour Valentin Féron. Le film Ashkal était sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2022 et a remporté plusieurs distinctions dont l’étalon d’or Fespaco 2023 et l’Antigone d’or, le prix de la critique et le prix de la meilleure musique au festival du cinéma méditerranéen de Montpellier 2022.

L’ACC a aussi attribué le prix de la meilleure musique à l’artiste Amine Bouhafa pour sa signature musicale dans le film “Sous les figues” d’Erige Sehiri. Amine Bouhafa signe cette année la musique de film du long métrage “Les filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania en lice cette année pour la Palme d’Or. Le compositeur franco-tunisien âgé de 36 ans, avait remporté le César de la meilleure musique originale pour le film Timbuktu.

I.D.