2ème édition de “Tunisia Drone Day” se tiendra le 10 juin 2023 à la Cité des Sciences

L’Association Africaine pour la Promotion du Géospatial (AGEOS) organise en collaboration avec le cercle Aéronautique, comprenant la Fédération Tunisienne des Pilotes de Ligne (FTPL), l’Association Tunisienne de l’Aéronautique (ATA) et l’Association Tunisienne des Contrôleurs de la Circulation Aérienne (ATCCA), la deuxième édition de la conférence internationale “TUNISIA DRONE DAY“.

Cette conférence se tiendra le samedi 10 juin 2023 de 9h à 17h à la Cité des Sciences de Tunis. L’événement vise à promouvoir les drones et leurs applications, mettre en valeur le savoir-faire Tunisien, discuter des opportunités pour l’Afrique et plaider en faveur de la réglementation des drones en Tunisie.

Le Tunisia Drone Day, la seule conférence professionnelle dédiée aux drones en Tunisie, revient après le succès retentissant de sa première édition. Cette année, la conférence est organisée en partenariat avec les principaux acteurs du secteur des drones, tant nationaux qu’internationaux, issus des domaines publics, privé et académique. Parmi ces partenaires figurent le Ministère de la Défense – l’Armée de l’Air, le Ministère de l’Intérieur avec l’Office National de la Protection Civile (ONPC), le Ministère des Transports et de la Logistique, le Ministère de l’Agriculture – SONAPROV, ainsi que des acteurs de l’innovation tels que Novation City, des sociétés offrant des services innovants liés aux drones, et les acteurs industriels du développement des drones en Tunisie. Cette collaboration permettra de proposer un événement de grande envergure pour explorer les opportunités offertes par les drones.

La deuxième édition de la conférence sera marquée par une dimension africaine et internationale, et proposera les éléments suivants :