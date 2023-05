De nouvelle fonctionnalité avec WhatsApp

WhatsApp vient d’annoncer officiellement que l’utilisateur peut modifier les messages envoyés. Cette fonctionnalité avait été repérée dans la version bêta de l’application il y a près d’un an et est maintenant en cours de déploiement pour tous les utilisateurs.

Pour modifier vos messages, la démarche est simple. Il vous suffit de maintenir enfoncé le message que vous souhaitez modifier, puis de sélectionner l’option d’édition. Veuillez noter que les messages modifiés seront marqués d’un indicateur “modifié” à côté de l’horodatage pour signaler la modification. Cependant, WhatsApp ne conserve pas d’historique des corrections, ce qui signifie que vous ne pourrez pas voir ce qui avait été écrit précédemment.

Bien que cela puisse ne pas sembler très important à première vue, cette nouvelle fonctionnalité devrait grandement simplifier la vie de nombreux utilisateurs de WhatsApp. Jusqu’à présent, WhatsApp offrait déjà la possibilité de supprimer des messages. Techniquement, il était donc possible de corriger les fautes de frappe en supprimant le message erroné et en l’envoyant à nouveau. Cependant, la capacité de modifier vos messages devrait rendre les conversations beaucoup plus lisibles. Vous n’aurez plus à vous retrouver avec un message indiquant “ce message a été supprimé”.

Selon le blog de WhatsApp, la fonctionnalité de modification des messages a déjà commencé à être déployée à l’échelle mondiale et sera disponible pour tous les utilisateurs “dans les semaines à venir”. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour et que cette fonctionnalité vous semble indispensable, il est bon de rappeler qu’elle est déjà disponible depuis un certain temps dans la version bêta de l’application.