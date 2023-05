WhatsApp dévoile une nouvelle application conçue pour les montres connectées utilisant Wear OS

WhatsApp, l’application de messagerie la plus répandue, arrive enfin sur les montres connectées. Jusqu’à présent, Meta n’avait jamais lancé d’application pour les montres connectées Android, mais WhatsApp a maintenant sa propre application sur la dernière version de l’OS. L’une des grandes améliorations de Wear OS 3 est la possibilité d’inviter plus de développeurs tiers à rejoindre la plateforme.

D’après un rapport de WABetaInfo, certains utilisateurs ont remarqué que la dernière version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.10.10, disponible sur le Google Play Store, était compatible avec leur montre connectée, notamment avec Wear OS. En d’autres termes, les utilisateurs de la version bêta la plus récente de WhatsApp peuvent désormais installer l’application sur leur montre connectée.

Lorsque vous êtes connecté au même compte Google sur votre téléphone et votre montre connectée, et que vous avez installé la dernière version bêta de WhatsApp sur votre téléphone, l’option pour installer l’application sur votre montre devrait apparaître dans le Play Store de votre téléphone. Cependant, si cette option n’apparaît pas dans certains cas, vous pouvez toujours installer l’application sur votre montre en ouvrant directement le Play Store sur la montre et en effectuant une recherche pour WhatsApp.

Il est important de noter que seules les montres connectées utilisant le dernier système d’exploitation mobile de Google, Wear OS 3, sont compatibles avec l’application WhatsApp. Parmi ces montres, on peut citer la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 5, la Google Pixel Watch et la FossilGen 6 Wellness Edition.

Une fois que vous avez ouvert l’application sur votre montre, WhatsApp vous demandera sur votre téléphone si vous essayez de connecter un nouvel appareil. Un code à 8 chiffres s’affichera sur votre montre que vous devrez ensuite saisir sur votre téléphone pour commencer le chargement de vos chats sur la montre.

Il convient de noter que l’application WhatsApp pour les montres connectées offre des fonctionnalités assez basiques, mais elle permet tout de même d’effectuer des tâches simples et de gagner du temps pour ceux qui préfèrent utiliser leur montre plutôt que leur téléphone. Les utilisateurs peuvent taper des messages ou enregistrer des messages vocaux grâce au micro intégré à leur montre.

L’application smartwatch maintient le chiffrement de bout en bout pour les messages, car elle utilise la fonctionnalité permettant de lier plusieurs appareils à un même compte.

Source : phonandroid