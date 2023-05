Journées de la Mode à Tunis et Sfax : Défilé, expositions et rencontres avec des créateurs des 2 rives

Les Journées de la Mode sont proposées à Tunis et Sfax en mai et juin annonce l’Institut Français de Tunisie. Cet événement honorera des créateurs talentueux venus de Tunisie, du Maghreb et de la Rive Nord de la Méditerranée.

La création vestimentaire contemporaine est au cœur de ces “Journées de la mode” qui exposeront les questionnements suivants: Quels vêtements, comment puiser dans le répertoire artistique et culturel de chacun sans se perdre dans le folklore, quelle(s) mode(s) en Tunisie aujourd’hui… et demain ?.

Le défilé compte dix silhouettes par créateur qui seront présentées successivement aux publics comme à la presse et aux partenaires de la manifestation précise l’IFT. Le défilé sera initié à Sfax, le jeudi 1er juin, et se poursuivra à Tunis, les vendredi 2 et samedi 3 juin 2023.

Ces journées mettront en lumière des créateurs dont le parcours d’études est achevé et le tracé professionnel encore en devenir. On nomme les artistes Anissa Aida, Benma, Calestis, École Duperré, Fawzi Nawar, Naksha et Salah Barka.

Au programme aussi des rencontres avec les créateurs, des conférences sur la création vestimentaire et ses préoccupations contemporaines, l’accessoire, l’économie ou la mode en général, des ateliers de surcyclage ainsi que des films et des expositions, dont voici les détails:

Sfax :

– Jeudi 26 mai à 17h : Haute couture de Sylvie Ohayon (France, 2020, 100′) ;

– Mardi 30 mai : Dior et moi de Frédéric Tcheng (France, 2014, 96′) ;

– Du 26 mai au 5 juin : Exposition d’objets de décoration, ameublement et vêtements d’Achraf Baccouche ;

– Jeudi 1er juin à 19h30 : Défilé dans les jardins de la Maison de France avec Anissa Aida, Benma, Calestis, École Duperré, Fawzi Nawar, Naksha et Salah Barka.

Tunis :

– Du 31 mai au 5 juin : Exposition de présentation des actions et réalisations de l’association Moodha Okhra ;

– Jeudi 1er juin : Haute couture de Sylvie Ohayon (France, 2020, 100′) ;

– Vendredi 2 juin à 16h30 : Rencontre-débat “La mode se régénère : mythe ou réalité ?” avec les stylistes conviés au défilé, l’association Moodha Okhra et l’École Duperré (Paris).

– Vendredi 2 juin à 18h30 : Dior et moi de Frédéric Tcheng (France, 2014, 96′) ;

– Samedi 3 juin à 19h30 : Défilé dans la cour de l’Institut français de Tunisie avec Anissa Aida, Benma, Calestis, École Duperré, Fawzi Nawar, Naksha et Salah Barka.

– Dimanche 4 juin à 10h : Atelier “Upcycling /surcyclage, comment redonner vie à une chemise ?” par Myriam Dinari, experte en modélisme appliqué à l’upcycling à l’Académie Internationale des Métiers du Design et de la Mode (AIMDM, Charguia 1). Entrée libre dans limite des places disponibles.

A noter que l’accès est gratuit à toutes les activités mais les défilés sont accessibles sur réservation préalable uniquement, dans la limite des places disponibles, il faut remplir les formulaires suivants, pour Tunis: https://forms.office.com/e/uDfcc0fr51 / pour Sfax: https://forms.office.com/e/37ECLfL4SX).

Les journées de la mode sont organisées par l’Institut français de Tunisie en partenariat avec l’association Moodha Okhra, Centre Mahassen, Hôtel Ibis Sfax, Elixir et Diwan FM.

Tekiano avec IFT