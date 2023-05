Le programme Ichmilni de Tunisie Telecom récompensé au RSE Power Forum

Le programme Ichmilni de Tunisie Telecom a été récompensé lors de la deuxième édition du RSE Power Forum. Le programme de TT qui a pour mission de faciliter l’inclusion numérique de tous les citoyens tunisiens a remporté, mercredi 24 mai 2023, le prix de l’innovation pour l’inclusion sociale décerné lors du RSE Power Forum qui s’est déroulé à Hammamet du 24 au 25 mai 2023.

Les efforts déployés par Tunisie Telecom en matière de responsabilité sociétale et notamment pour son programme Ichmilni lancé en 2022, ont été primés en marge de ce forum au cours duquel l’opérateur national a aussi marqué sa présence avec un stand.

Le programme Ichmilni : Une avancée majeure pour l’inclusion numérique en Tunisie

Le programme Ichmilni vise réduire la fracture numérique en favorisant l’inclusion culturelle, éducative et numérique de tous les citoyens, où qu’ils se trouvent. En d’autres termes, il vise à connecter les zones dépourvues de couverture numérique et à accompagner les populations dans leur transition vers le monde numérique.

Depuis 2022, Tunisie Télecom a couvert 94 zones sans connexion en mettant en place des infrastructures 3G/4G. Cela nous a permis d’avoir aujourd’hui 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180 000 habitants répartis dans 94 secteurs appartenant à 47 délégations de 15 gouvernorats sont connectés grâce à cette infrastructure 3G/4G et qui faisaient auparavant partie des zones dites blanches.

Ichmilini c’est aussi la digitalisation des équipements éducatives en fournissant des tablettes connectées destinées à 13 278 élèves issus de 13 régions du pays. Chaque outil est équipée d’une puce DATA de 25 Go, renouvelée gratuitement chaque mois par l’opérateur, ainsi que de deux applications éducatives développées par TT à savoir “Rafi9ni” et “9issati” pour enrichir les connaissances des élèves, effectuer des recherches et améliorer leur parcours scolaire.

Par ailleurs, Ichmilni c’est aussi des initiatives pour encourage les porteurs de projets à l’instar de Race Ichmilni By Enactus Tunisia & Tunisie Telecom visant à lancer et assister des projets innovants et technologiques avec pour principaux objectifs de répondre aux enjeux majeurs de connectivité.

Et aussi des futurs projets comme la “caravane de l’inclusion numérique”, réalisée en partenariat avec le GSMA qui a pour but de former 50 000 personnes réparties dans 100 villages des zones sans connexion au cours des trois prochaines années. L’objectif est de fournir une formation aux outils numériques afin d’améliorer les compétences numériques des participants et de les aider à tirer parti des avantages offerts par la technologie.

Le RSE Power Forum est une occasion pour débattre des enjeux majeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et ancrer davantage la culture RSE au sein des entreprises et dans l’administration tunisienne et récompense les entreprises s’étant illustrées dans le cadre de leurs actions RSE.

Tekiano