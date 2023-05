Race Ichmilni par Tunisie Telecom et Enactus Tunisia : Découvrez les projets gagnants

La Cérémonie des Awards de la Finale du Race Ichmilni lancé par Tunisie Telecom et Enactus Tunisia sous le thème de L’inclusion numérique dans les régions, a été organisée dans l’après midi du mercredi 03 mai 2023 en présence de Lassâad Ben Dhiab le PDG de Tunisie Telecom, Slim Ben Ammar, Chairman d’Enactus Tunisia et CEO de Sodexo Tunisia & Morocco et Nizar Ben Neji, le Ministre des Technologies de la Communication, en plus des étudiants porteurs de projets et un parterre d’invités.

Race Ichmilni est une occasion propice pour découvrir et encourager des jeunes porteurs d’idées et des startupers utilisant l’inclusion numérique et les nouvelles solutions technologiques pour un impact économique, social et environnemental et un développement régional inclusif, durable, global et équitable.

La compétition a accueilli 45 idées de projets en Early Stage et en Advanced Stage. Après dépouillement, seuls 10 projets, des 2 catégories susmentionnées, ont pu accéder à la phase de bootcamp de 6 semaines pour suivre des sessions de formation et de coaching pour développer leurs idées et leurs projets.

Le Panel de jury composé de plus de 15 chefs d’entreprises et cadres dirigeants de plusieurs représentants des entreprises tunisiennes et des organismes de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie a décidé d’octroyer le Award du champion de l’advanced stage au projet TUNISIA MARKET porté par Ibrahim CHOUIKH, Mostapha BOUZIDI et Salwa MEKNI.

TUNISIA MARKET est une plateforme dédiée aux artisans et consommateurs de produits authentiques dans les domaines de tourisme régional, local et rural et de la gastronomie et des produits du terroir. L’équipe gagnante remporte 5000 dt et des séances de formation et de mentoring.

Le Award du early stage a été octroyé au projet BBC mis en œuvre par Enactus ISI qui consiste au développement d’un dispositif de détection du cancer du sein grâce à une caméra intelligente reliée à une application mobile. L’équipe gagnante remporte 2500 dt et des séances de formation et de mentoring et matching avec des accélérateurs.

C’est le troisième race qu’Enactus Tunisia et TUNISIE TELECOM lancent ensemble. Ces race (Compétitions) sont destinés aux jeunes porteurs d’idées ou de projets de toutes les régions de la Tunisie focalisant sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et utilisant la technologie et le numérique pour un développement global, durable, équitable et inclusif contribuant à la réalisation d’un ou plusieurs des ODD.

Le premier Race Ichmilini a été lancé en 20219 et avait pour thématique : Tech For Social Good. Le deuxième lancé en 2021 avait pour thématiqueTech4 Covid.

Tekiano

Lire aussi:

Race Ichmilni By Enactus Tunisia & Tunisie Telecom : les candidatures ouvertes

Programme Ichmilni by TT, un projet d’inclusion numérique pour tous les Tunisiens