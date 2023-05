Un Google Doodle spécial Abdul Rahman Mounif , un des plus grands romanciers arabes du 20e Siècle est affiché par le moteur de rechercher Google en ce lundi 29 mai 2023 coïncidant avec sa date de naissance.

Abdul Rahman Mounif est un écrivain né en 1933 à Amman en Jordanie d’un père saoudien et d’une mère irakienne. Diplômé en droit après un cursus universitaire qui le fera passer par Bagdad, le Caire et Paris, il obtient un doctorat en sciences économiques à Belgrade, ainsi qu’une spécialisation dans les marchés pétroliers.

Il intègre le ministère du Pétrole à Bagdad mais sa passion pour la politique et son activisme lui valent d’être emprisonné pendant le régime de Saddam Hussein.

Après sa libération, il décide de s’installer à Damas et se consacrer à l’écriture. Son ouvrage le plus célèbre est ‘Villes de sel’ dont 5 tomes sont édités entre 1984 et 1989. Le livre Villes de sel décrit comment le monde arabe a changé pendant l’ère du pétrole.

Parmi ses autres livres monumentaux, on trouve Al-Nihayat (Les Fins, 1978), Sharq al-Mutawassit (L’Est de la Méditerranée) et la trilogie historique Ard Al-Sawad (Terre des Ténèbres, 1999). Abdul Rahman Mounif est décédé en 2004 à Damas.

