Google Doodle célèbre la poétesse arabe Ousha Al Suwaidi

Google Doodle célèbre lundi 28 novembre 2022 la poétesse arabe Ousha Al Suwaidi. Ousha Al Suwaidi, surnommée “Fatat Al Arab” (La Fille des Arabes), est originaire de l’oasis d’Al Ain aux Émirats arabes unis. Elle a acquis une reconnaissance nationale pour ses puissants récitals de poésie dès l’âge de 15 ans.

Plusieurs poèmes de Ousha Al Duwaidi écrits en nabati, dans le dialecte local de la péninsule arabe, sont inspirés du golfe Persique et des paysages désertiques qui ont marqué sa jeunesse. Sa poésie bédouine aborde des thèmes divers comme l’amour, la sagesse, le patriotisme et la nostalgie. Ils reflètent ses expériences personnelles aux Émirats arabes unis, ainsi que la riche culture et le passé du pays.

Ousha Al Suwaidi, née en 1920, a ouvert la voie aux femmes poètes dans le monde arabe. Les chansons de chanteurs populaires émiratis et arabes ont commémoré un grand nombre de ses poèmes pour que les gens du monde entier puissent les entendre. Le google doodle hommage à Ousha Al Suwaidi, considérée comme l’une des plus grandes poétesses nabati du XXe siècle, est visible dans la région MENA.

I.D.

Autres Doodles dédiés à des personnages arabes célèbres :

Google Doodle rend hommage à Hamed Gohar le scientifique égyptien qui a consacré sa vie à la mer

Google Doodle rend hommage à l’historien égyptien Mostafa El Abbadi

Google Doodle rend hommage à Tawhida Ben Cheikh, pionnière des femmes médecins arabes