Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania remporte 4 prix en marge du festival de Cannes 2023

Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania a remporté 4 prix en marge du festival de Cannes 2023. Le film tunisien était sélectionné en compétition officielle à la 76ème édition du Festival de Cannes, qui a baissé ses rideaux samedi 27 mai 2023, parmi 21 autres long-métrages qui convoitaient la Palme d’or.

Le film Français ‘Anatomie d’une chute’ de la réalisatrice Justine Triet a gagné le grand trophée du festival, la Palme d’or 2023. Le représentant tunisien à Cannes n’a pas démérité, et a remporté quatre prix en marge du festival de Cannes 2023:

Le film de Kaouther Ben Hania a remporté Le prix de la Citoyenneté présidé par Maria de Medeiros. Ce prix célèbre l’engagement d’un réalisateur et d’un scénariste en faveur des valeurs citoyennes. Ce film nous permet de comprendre la reproduction de la violence à travers les générations, le dispositif choisi permet la libération d’une parole étouffée et ouvre la possibilité d’une lecture du monde, souligne le jury.

Le prix documentaire L’Oeil d’Or 2023 a été aussi été remporté par Les Filles d’Olfa en ex aequo avec le film “Kadib Abyad” (La Mère de tous les mensonges) de la marocaine Asmae El Moudir (Sélection officielle-Un Certain regard).

Le jury , informe un communiqué de presse, “salue le courage et l’imagination de Kaouther Ben Hania et Asmae El Moudir, qui inventent des dispositifs renouvelant avec audace les écritures du réel pour explorer et affronter le chaos du monde. Elles confirment avec force et détermination que le documentaire est un genre majeur du cinéma”.

Le Prix de la 8ème Semaine du Cinéma Positif a été décerné à Kaouther Ben Hania, première cinéaste tunisienne à remporter le prix de cette semaine créée en 2016 en vue d’offrir une tribune au cinéma engagé, inciter les professionnels du cinéma à faire des films qui font réagir et donner envie de s’engager pour améliorer le monde dans l’intérêt des générations.

Enfin le film Les filles d’Olfa s’est vu récompensé avec la mention spéciale du jury du 27ème Prix François-Chalais, un prix cinématographique qui distingue chaque année, à la veille du palmarès de la compétition officielle, un film de la sélection officielle qui traduit au mieux la réalité de notre monde toutes sections confondues.

Le film Les filles d’Olfa , 5ème long-métrage type documentaire de Kaouther Ben Hania d’une durée de 100 minutes est un documentaire de création, à la lisière de la fiction, qui couvre 10 ans du vécu turbulent et agité d’Olfa, une mère tunisienne quadragénaire, femme de ménage issue d’un milieu pauvre, qui a vu ses deux filles adolescentes se radicaliser, fuguer, rejoindre l’organisation terroriste Daesh en Libye et y être incarcérées suite à une attaque américaine. Il sera projeté dans les salles de cinéma françaises à partir du 5 juillet 2023.

Tekiano