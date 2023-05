Météo en Tunisie : Temps pluvieux mardi et mercredi sur le nord, le centre et localement le sud 

La Météo en Tunisie est marquée par un temps pluvieux mardi et mercredi 31 mai 2023 sur le nord, le centre et localement le sud. Des cellules orageuses accompagnées de pluie sont attendues sur le nord et les régions ouest puis concerneront progressivement les autres régions du centre et localement le sud précise l’INM.

Ces pluies seront parfois intenses sur le nord et le centre où les quantités varieront entre 20 et 40 mm et atteindront localement 60 mm avec des chutes de grêle par endroits. Un vent fort à très fort soufflera sous orages.

Les pluies se poursuivront demain mercredi sur le nord, le centre et localement le sud. Ces pluies seront temporairement orageuses et localement intenses l’après-midi.

Les températures en Tunisie en ce fin de mois de mai seront pour les maximales variant entre 17 et 22 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 26 et 31 degrés sur le reste des régions.