Netflix : Mise en place des restrictions concernant le partage de mots de passe dans plus de 100 pays

Dans le but de diversifier ses revenus, Netflix a révélé mardi une nouvelle mesure qui entraînera des frais supplémentaires pour les utilisateurs américains, français et d’une centaine d’autres pays. Ces frais s’appliqueront lorsque les utilisateurs partageront leurs codes d’accès au service avec des personnes extérieures à leur foyer.

Netflix, acteur historique du streaming, a commencé à expérimenter cette nouvelle formule il y a un an et l’a déjà mise en place au Canada. Cette initiative intervient après une année 2022 difficile, marquée par une perte d’abonnés au premier semestre, mais une reprise au second semestre.

En février, Netflix a souligné dans un communiqué que plus de 100 millions de foyers partagent leur compte, ce qui a un impact sur sa capacité à investir dans des productions cinématographiques et télévisuelles de grande envergure.

Les tarifs varient selon les pays : les ménages américains devront désormais débourser près de 7,99 dollars supplémentaires par mois pour permettre à un invité d’utiliser leur compte. En France et en Espagne, ce sera 5,99 euros par mois, tandis qu’au Portugal, où la mesure est déjà en place, ce sera 3,99 euros.

Un e-mail sera envoyé mardi à tous les abonnés concernés, dans lequel Netflix précisera que le compte est destiné à être utilisé par vous-même et les membres de votre foyer.

Le message mentionne deux options pour ceux qui partagent déjà leurs identifiants : ils peuvent soit ajouter un abonné supplémentaire en payant un supplément, soit transférer le profil d’une personne extérieure au foyer. Dans ce dernier cas, la personne devra souscrire à son propre abonnement, mais elle pourra conserver ses préférences. Netflix rappelle également que les abonnés peuvent toujours regarder leurs programmes lorsqu’ils sont en déplacement.