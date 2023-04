Suite au succès de Squid Game, Netflix mise 2,5 milliards d’euros sur un nouveau projet

L’année 2022 n’a pas à la hauteur des attentes de Netflix, vu que les résultats du premier trimestre de 2023 n’ont pas été encourageants, surtout avec une perte d’un million d’abonnés. Il est certain que la décision de Netflix de mettre fin au partage de compte gratuit a joué un rôle important dans cette situation.

Netflix doit rapidement regagner la confiance de ses abonnés. Pour y parvenir, la plateforme focalise sur des contenus qui sont très populaires, notamment ceux provenant de Corée du Sud. Ainsi, Netflix a doublé ses revenus après avoir investi 678 millions d’euros dans les programmes sud-coréens au cours des six dernières années.

Au cours des quatre prochaines années, Netflix prévoit d’investir jusqu’à 2,5 milliards de dollars dans la production de contenus sud-coréens, y compris des films, des séries et des programmes non scénarisés.

Le président Yoon Suk-yeol trouve cette initiative comme “une opportunité exceptionnelle pour l’industrie sud-coréenne des contenus, les créateurs et Netflix”.

Depuis plusieurs années, les spectateurs se tournent de plus en plus vers des films et des séries venus d’horizons différents. La culture coréenne est particulièrement populaire actuellement. En plus de la K-Pop et des webtoons, la Corée du Sud a également connu un grand succès sur les petits et grands écrans.

En 2019, le film Parasite de BongJoon-ho a remporté la Palme d’or au Festival de Cannes et a reçu quatre Oscars en 2020, dont celui du meilleur film de l’année pour la première fois pour un film en langue étrangère.

C’est grâce à Squid Game que la popularité des kdramas a véritablement explosé. En septembre 2021, cette série sud-coréenne a en effet connu le lancement le plus réussi de toute l’histoire de Netflix. Et depuis, les contenus sud-coréens sont en vogue et Netflix n’a pas hésité à produire un remake sud-coréen de La Casa delPapel.