Programme d’accompagnement en AI : La GIZ a sélectionné 25 startups tunisiennes

Le programme d’accompagnement en AI dédié aux startups tunisiennes spécialisées en intelligence artificielle (AI) a été lancé avec la participation de 25 unités, dans le cadre de l’initiative spéciale ” Emploi décent pour une transition juste ” ou “Invest for jobs”, indique l’agence de coopération allemande GIZ.

Ce programme AI-Rise est dédié à l’accélération de ces startups Tunisiennes durant 8 mois et leur donne la possibilité de bénéficier notamment de session de mentorat, de réseau d’expert, d’ateliers spécialisés et accès aux ressources, a précisé mercredi, l’agence sur sa page Facebook.

Les startups sont connectées ainsi, à un réseau de ressources essentielles leurs permettant de développer et de mettre en œuvre des solutions d’IA de manière efficace dans une logique d’ouverture sur l’innovation (Open Innovation).

L’Initiative ” Emploi décent pour une transition juste ” (Invest for Jobs) a été lancée en 2019, par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie à travers son programme de transformation digitale avec l’appui de Deloitte.

“Invest for Jobs” ambitionne de créer avec les entreprises jusqu’à 100 000 emplois de qualité et d’améliorer les conditions de travail dans les pays partenaires à savoir; Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie, Ghana, Maroc, Rwanda, Sénégal et Tunisie.

Tekiano