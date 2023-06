Une exposition collective intitulée “Le cheveu de Muʿawiya” est programmée du 02 juin au 14 juillet 2023 au centre d’art contemporain 32Bis à Tunis. Muʿawiya ibn Abī Sufyān est le premier calife et roi omeyyade.

On lui doit la fameuse phrase : “S’il n’y avait entre moi et mes sujets qu’un cheveu, je le relâcherais quand ils le tirent, et le tendrais quand ils le laissent aller”. La tradition prête cette sentence au calife Muʿawiya, acteur majeur de la première Fitna, période de guerres successives dont il sortit vainqueur en 661.

Éloge de l’équilibre fluctuant, la métaphore suggère que la stabilité n’est pas un horizon de sortie de crise. Dès lors, comment organiser ces forces en action ? Que se passerait-il si le cheveu venait à se rompre ?

L’exposition Le Cheveu de Muʿawiya s’intéresse à la façon dont nous donnons du sens aux périodes de tumulte. Elle puise pour cela dans les imaginaires liés au mot fitna, qui désigne traditionnellement les crises politiques de l’Islam des origines. Les significations complexes de fitna renvoient aussi bien au trouble amoureux qu’à celui du corps social. À travers cette analogie, l’exposition appelle à embrasser les expressions désordonnées de la liberté, explique Nadine Atallah, commissaire de l’exposition.

L’exposition collective verra la participation des artistes Marwan Elgamal, Randa Mirza, Joëlle de La Casinière, Gouider Triki, Souhir El Amine, Abdoulaye Konaté, Amel Bennys, Jan Kopp, Huda Lutfi, Intissar Belaïd, Emmanuelle Andrianjafy, Nadia Kaabi-Linke, Lina Ben Rejeb, Siryne Eloued, Ngozi-Omeje Ezema, Doa Aly, Wiame Haddad, Dorothy Iannone, Sarah Pucci, Slavs et Tatars, Yazan Khalili et Lara Khaldi.

Les œuvres montrées sont le fruit d’une réflexion partagée avec une vingtaine d’artistes de Tunisie et d’autres horizons. Nombre d’entre elles furent spécialement conçues lors de résidences au 32Bis.

La lecture du livre La Grande Discorde (1989) de l’historien tunisien Hichem Djaït (1935-2021) a accompagné la conception de cette exposition. Le vernissage de l’exposition “Le cheveu de Muʿawiya” est prévu pour vendredi 02 juin 2023 à 17h.

Tekiano avec 32Bis