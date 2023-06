Festival international du Cirque de la Rue : Les artistes vont parcourir les rues de 10 villes tunisiennes

Le Festival international du Cirque de la Rue se déroule pour sa 6ème édition du 11 au 25 juin 2023. Les artistes en provenance de plusieurs pays dans le monde vont parcourir les rues de 10 villes tunisiennes.

Le comité directeur indique que 12 pays marqueront leur présence avec des artistes de rue de la Mauritanie, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, l’Argentine, le Chili, le Pérou et le pays hôte la Tunisie.

Le festival comprendra une série de numéros acrobatiques dangereux comme marcher et se balancer sur des cordes, l’utilisation de monocycles, des performances avec le feu et l’utilisation de la force musculaire pour créer des pyramides humaines, ainsi que d’autres numéros acrobatiques qui se réaliseront en duo et en trio qui tiendront les spectateurs en haleine pendant plus de 90 minutes.

Programme des passages des artistes du Festival international du Cirque de la Rue du 11 au 25 juin 2023 :

Le point de départ du festival se fera à partir de la ville banlieusarde de la Marsa dimanche 11 juin 2023. Les artistes se rendront par la suite lundi 12 juin dans les rues de Hammam-Lif et Mercredi 14 juin à Siliana.

L’Archipel de Kerkennah fera partie des régions visitées vendredi 16 juin puis Mahdia samedi 17 juin et Sousse dimanche 18 juin.

Les spectacles reprendront Mercredi 21 juin à l’Ariana pour partir par la suite dans les régions du Kef jeudi 22 juin et Bizerte samedi 24 juin.

La clôture du Festival international du Cirque de la Rue se fera à Zaghouan dimanche 25 juin, au cœur du monument temple de l’eau de Zaghouan.

En plus de ce programme officiel, une série de spectacles parallèles est prévue dans ces régions, ainsi que d’autres activités que le festival organise chaque année, tels que le Village des Arts, comprenant des ateliers de formation sur les arts du cirque, des visites virtuelles de sites archéologiques, ainsi que la mise en place de diverses représentations de divertissement pour les enfants et les adultes.

Un stage ouvert aux amateurs du cirque sera organisé les 18,19 et 20 juin, à la maison de la culture Ibn Rochd à Mhamdia (Ben Arous).

Le Festival international du Cirque de la Rue en Tunisie est créé en 2018 par l’association Cirque Paparouni qui oeuvre pour la diffusion des arts du cirque auprès du public Tunisien et dans la région arabe.

