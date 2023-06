La Tunisie accueille l’événement phare de la gestion des déchets, la conférence internationale “Waste-to-Resources 2023“. Les travaux de la 10ème édition de cette conférence internationale organisés pour la première fois en Tunisie, ont démarré, lundi, à Gammarth.

Cette nouvelle édition organisée sur le thème : ” l’économie circulaire, le traitement mécano-biologique, les matières résiduelles fertilisantes, le recyclage, l’exploitation minière urbaine et le zéro déchet “, rassemble environ 130 experts et intervenants étrangers spécialisés dans le domaine de la gestion des déchets.

” Waste-to-Resources 2023″ constitue une plateforme de premier plan pour l’échange international de connaissances sur la récupération de matériaux et d’énergie à partir des déchets, y compris le traitement et le recyclage des déchets, a indiqué le gérant du ICP Environmental Consulting Tunis et co-organisateur de ” Waste-to-Resources 2023 “, Walim Merdassi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a ajouté que l’Association internationale des déchets solides (ISWA) a choisi d’organiser, du 5 au 7 juin 2023, cette conférence à Tunis pour échanger l’expertise et présenter des projets pionniers dans le domaine de la gestion des déchets réalisés dans des pays arabes, francophones et africains.

D’autres expériences ; à l’égard de la Jordanie dans le compostage et de la Tanzanie dans le traitement des déchets, ainsi que celles de pays Asiatiques comme le Bangladesh et l’Inde seront présentées, lors de cette conférence, a-t-il encore fait savoir.

” Des projets européens de gestion de déchets seront, également, exposés à cette occasion “, a-t-il encore indiqué.

Pour Merdassi, cette conférence constitue une opportunité pour la Tunisie pour tirer profit des expériences étrangères en matière de solutions relatives à la gestion des déchets.

De son côté, la chargée de la coopération internationale à l’Agence Nationale de Gestion des Déchets( ANGED), Myriam Jenayah a estimé que cette conférence permettra à la Tunisie de valoriser ses déchets notamment au niveau du recyclage et de trouver les moyens de financement de ce genres de projets.

Au niveau national, cet évènement donnera une idée sur les mécanismes de valorisation des déchets et les financements verts et climatiques, a encore précisé la responsable.

Et de rappeler, à cette occasion que le plan de développement de l’ANGED (2023-2025), prévoit la réalisation d’une unité de valorisation des déchets dans chaque gouvernorat du pays en vue d’assurer la transition vers la nouvelle stratégie de valorisation des déchets. L’ANGED se penche, actuellement, sur la réalisation des études de faisabilité technico-économique et de rechercher les sites sur lesquels seront réalisés ces projets, a conclu Jenayah.

Tekiano avec TAP