Festival international de Dougga 2023 : Des artistes de renommée dont Dhafer Youssef, Souad Massi & Faia Younan

Le Festival international de Dougga 2023 annonce ses couleurs. Prévu du 27 juillet au 7 août 2023 sous la direction de Mokhtar Belatek, des artistes de renommée mondiale dont Dhafer Youssef, Faia Younan et Souad Massi sont attenus.

La 47ème édition du festival international de Dougga prend place dans l’amphithéâtre romain; le site archéologique de Dougga, classé au patrimoine mondial de l’Unesco et situé au Nord-Ouest de la Tunisie dans la ville de Téboursouk, gouvernorat de Béja.

Le festival sera ouvert à tous les genres musicaux tels que le Malouf, la pop, le jazz, le rock, le rap, la musique Gnawa ou encore la musique à Cordes et la chanson folklorique. Les artistes se produiront en solo et/ou en duo.

La soirée d’ouverture prévue pour mercredi 27 juillet 2023 se fera avec du Malouf en compagnie du grand artiste tunisien Ziad Gharsa et la troupe qui l’accompagne. Le célèbre compositeur, chanteur et oudiste tunisien Dhafer Youssef assurera la soirée de clôture, lundi 07 août 2023.

A l’affiche, d’autres artistes tunisiens comme les chanteurs Nidhal Yahyaoui, Mehdi Ayachi, Mohamed-Ali Chbil, Nour et Salim Arjoun et Nabiha Karaouli ainsi que les rappeurs Balti et Karim Kaso.

Du Monde arabe, le festival accueillera les chanteuses franco-algérienne Souad Massi et la Syrienne Faia Younan deux grandes habituées des festivals d’été en Tunisie.

Noura Mint Seymali, figure incontournable de la scène musicale mauritanienne sera aussi du RDV en plus du célèbre groupe de rock jordanien ” The Square ” et le groupe franco-marocain ” Bab L’ Bluz”.

Concernant le transport des spectateurs vers le site archéologique de Dougga, le festival a conclu des partenariats avec trois Tours opérateurs qui assureront le déplacement des festivaliers dans des bus climatisés. Selon l’agenda prévu pour les spectacles, le départ sera à partir de la Capitale et les villes voisines de Téboursouk vers le lieu du festival.

Plus d’informations sur le Festival international de Dougga 2023 à travers sa page Facebook .

