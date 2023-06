Keynote Apple 2023 : Nouveautés d’APPLE et introduction de Apple Vision Pro (vidéo)

Keynote Apple 2023 , la conférence de la firme de Cupertino s’est déroulée lundi 05 juin et a dévoilé les annonces et les nouveautés que le géant Apple s’apprête à lancer sur le marché et surtout son casque de réalité virtuelle.

Ce keynote Apple organisé en de la WWDC (Worldwide Developers Conference) a levé le voile sur les prochains différents systèmes d’exploitation d’Apple mais aussi les nouveaux produits dont le casque de réalité mixte ; le Apple Vision Pro, qui a suscité l’admiration à travers le globe.

Parmi les nouveautés annoncé par Apple, on cite le nouveau MacBook Air 15 pouces avec sa lpuce M2, le Mac Studio avec M2 Max et M2 Ultra et le Mac Pro avec M2 Ultra. Les fonctionnalités à venir sur iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 et MacOS restent aussi très intéressantes.

La star du Keynote d’Apple 2023 demeure le casque Apple Vision Pro ; le casque de réalité virtuelle mixte stylée mélangeant le virtuel et le réel. Ce casque VR offre un grand avantage par rapport à ses concurrents en plus de ses nombreuses fonctionnalités.

En effet, il n’isole pas complétement son utilisateur dans le monde virtuel, mais permet de naviguer dans le métavers tout en pouvant communiquer et être vu réellement grâce à sa fenêtre transparente.

Découvrez en vidéo l’introduction à Apple Vision Pro :

Ce casque compact ayant la même taille que celle d’un masque de ski, permet de fusionner le virtuel et le réel grâce à ces nombreuses caméras. Il permet de jouer, travailler, prendre des photos, consulter son ordinateur et son smartphone, faire du sport dans son salon, regarder des films et bien d’autres fonctionnalités. Il sera lancé début 2024 aux Etats-Unis à partir de la coquette somme de 3.499 dollars.

Le Keynote Apple 2023 avec toutes les nouveautés de la firme à la pomme dure plus de deux heures et est disponible sur Youtube via ce lien : WWDC 2023 — June 5 | Apple

