L’ENA, école nationale d’administration, organise un Hakathon sur l’importance de l’égalité Homme- Femme

L’ENA, école nationale d’administration de Tunis, organise un Hakathon sur l’importance de l’égalité Homme- Femme et la dimension inclusive dans les services publics et ce les 16 et 17 juin 2023.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette manifestation qui est organisée en partenariat avec l’ONU femme vise à encourager l’innovation et la création à travers l’exploitation des nouvelles technologies dans les divers solutions et applications numériques, à même de contribuer au renforcement de l’égalité Homme- Femme et de lutter contre toutes les formes de discrimination entre les deux sexes.

Le concours EnaHack4Equality se tiendra au laboratoire de l’innovation dans le secteur public au sein de l’ENA.

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée du 29 mai au 10 juin 2023 à minuit en remplissant le formulaire dédié au niveau du site de l’ENA. Pour ce faire, veuillez trouver le règlement et le formulaire d’inscription sur ce lien: http://www.ena.tn/ar/enahack4-equality/

Tekiano