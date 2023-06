Dabchy se prépare à lancer son activité en Égypte

Aujourd’hui, près d’un million de dabchoucha utilisent l’application Dabchy en Tunisie.

Depuis son lancement, Dabchy est un projet destiné à l’Afrique et au Moyen-Orient. Après la Tunisie, Dabchy a choisi l’Égypte comme prochaine destination. Ameni Mansouri, fondatrice de Dabchy, a déclaré être prête pour cette expansion, ce qui les a amenés à développer une nouvelle application et un nouveau site web en arabe et en anglais, afin de s’adapter au marché égyptien et de construire une nouvelle communauté de passionnés de mode.

Ces personnes sont intéressées par les vêtements à petits prix et convaincues de l’importance de recycler leur garde-robe pour préserver l’environnement. Ameni a souligné que l’Égypte a été choisie en raison de son marché vaste et mature en termes de logistique, ainsi que de l’intérêt des utilisatrices et des gens pour le concept de vide-dressing.

Dabchy et Orange Tunisie ont collaboré sur divers aspects, notamment en offrant des codes promotionnels utilisables sur l’application Dabchy chaque mercredi via l’application MyOrange Tunisie. Dans l’expansion de Dabchy en Égypte, Orange est un partenaire stratégique qui les aide en termes d’acquisition et de communication. Ameni a souligné que Dabchy compte sur la communauté de l’application My Orange en Égypte et qu’ils travaillent sur de nouveaux projets tels que le paiement mobile, qui n’est pas encore disponible en Tunisie mais sera intégré en Égypte.