Recommandations Netflix : Séries et films à regarder

Chaque semaine, le catalogue de Netflix se renouvelle avec de nombreuses nouveautés. Ainsi, pour faire de la place à ces nouveaux contenus, Netflix doit également retirer certains films et séries chaque mois.

Cependant, nous avons sélectionné quelques œuvres captivantes qui vous tiendront en haleine tout le week-end devant votre téléviseur.

BARRACUDA QUEENS :

Basée sur des événements réels, cette série inédite raconte l’histoire d’un groupe de jeunes femmes des années 90 qui, animées par un esprit rebelle et la volonté de se venger des hommes qui leur ont fait du mal, commettent une série de cambriolages. Pendant la journée, elles sont des étudiantes exemplaires et des filles modèles, mais la nuit venue, ces cinq amies se transforment en impitoyables voleuses, en quête d’excitation, de liberté et de justice.

ARNOLD :

Arnold Schwarzenegger, une icône légendaire du cinéma d’action des années 90 et un symbole du culturisme, n’a plus besoin d’être présenté. Ce documentaire en trois parties retrace le parcours de cet acteur, depuis ses débuts dans les montagnes autrichiennes jusqu’au sommet ultime du rêve américain. À travers une série d’entretiens inédits, ses amis, rivaux, collègues acteurs et observateurs se confient en toute sincérité sur cette légende du septième art.

BIRDS OF PREY :

Après sa séparation avec le Joker, que s’est-il passé pour Harley Quinn ? Ce film délirant raconte comment notre anti-héroïne s’allie à la Chasseuse, Black Canary et Renee Montoya pour faire face à une nouvelle menace planant sur Gotham : le redoutable Roman Sionis, également connu sous le nom de Black Mask.