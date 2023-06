Une Rétrospective Nouri Bouzid L’émotion de la douleur est proposée du 13 au 18 juin 2023 à la Cinémathèque Tunisienne sis cité de la Culture Chedli Klibi. Cette rétrospective s’inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire du cinéma tunisien.

Grand réalisateur Tunisien, on doit à Nouri Bouzid plusieurs films qui ont marqué l’histoire du cinéma Tunisien comme Poupée d’Argile, Bezness, Making of ou L’Homme de cendres et Les sabots en Or qui lui ont valu des nominations dans la catégorie Un Certain Regard au festival de Cannes.

Dans les cinémas tunisien et arabe, Nouri Bouzid occupe une place à part comme la mosaïque de Virgile au Musée du Bardo, où l’auteur de l’Eneide entourée de muses. Il n’est pas un filmmaker, il est un artiste total : scénariste pour ses films et les autres, maquettiste avant l’infographie, poète, désigner, collectionneur, romancier…

Il exerce aussi le plus beau métier : enseigner. Ses étudiants ne sont pas moins que Kaouther Ben Hania et Sofian Elfani et des dizaines d’autres, souligne Abdelkarim Gabous dans son édito.

Programme de la rétrospective Nouri Bouzid L’émotion de la douleur à la cinémathèque Tunisienne :

Mardi 13 juin 2023

18h30 : L’HOMME DE CENDRES, dir. Nouri Bouzid, 1986, Tunisie, 90′

Mercredi 14 juin 2023 (Salle Tahar Chériaa)

10h30 : Rencontre avec Nouri Bouzid

Séance modérée par le réalisateur Mourad Ben Cheikh

16h30 : Courts-Métrages de Nouri Bouzid

– LES MAINS DANS LE PLAT, 1992, 26′

– C’EST SHÉHÉRAZADE QU’ON ASSASSINE, 1993, 16′

– PENALTY, 2008, 37′

– ERRANCE, 2009, 13’

– LA TOMBE, dir. Brahim Benyakhou, 2013, 14′

18h30 : LES SABOTS EN OR, dir. Nouri Bouzid, 1989, Tunisie, 104′

Vendredi 16 juin 2023

16h30 : Lectures à la bibliothèque Mohamed Mahfoudh

Nouri Bouzid, Le Poète

Nouri Bouzid va présenter des extraits de ses poèmes inédits écrits en prison.

Séance modérée par la journaliste Rihab Boukhayatia

18h30 (Salle Tahar Chériaa) : MAKING OF, dir. Nouri Bouzid, 2006, Tunisie, 120′

Samedi 17 juin 2023

14h30 : TUNISIENNES, dir. Nouri Bouzid, 1997, Tunisie, 90′

16h30 : MILLEFEUILLE, dir. Nouri Bouzid, 2012, Tunisie, 105′

18h30 : BEZNESS, dir. Nouri Bouzid, 1992, Tunisie, 100′

Dimanche 18 Juin 2023

15h30 : POUPÉES D’ARGILE, dir. Nouri Bouzid, 2002, Tunisie, 95′

17h30 : LES ÉPOUVANTAILS, dir. Nouri Bouzid, 2019, Tunisie, 105′

Le réalisateur Nouri Bouzid écrit lui même, dans le texte de présentation de sa rétrospective: Ça fait plus de quarante ans que je traque un moment de mon parcours sans obstacles, sans pièges, sans castration. Je suis passé par toutes les étapes et tous les cycles, de la torture à la prison, de l’assignation à la résidence, à la censure sournoise. J’ai même subi les douleurs dans mon corps…

J’ai subi même les déformations et les défigurations de mes propres films. Alors que le cinéma est l’art de l’expression libre qui ne supporte aucun obscurantisme. Mes personnages rêvent d’une ère nouvelle. La rétrospective de mon travail à la cinémathèque nationale ouvre les portes d’une deuxième jeunesse, à moi et surtout à tous les jeunes artistes tunisiens…

Tekiano