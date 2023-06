Zoom vous offre une nouvelle justification pour manquer vos réunions

Si l’utilisation généralisée du télétravail est désormais derrière nous, Zoom demeure un outil collaboratif essentiel, et les réunions virtuelles sur sa plateforme restent fréquentes.

Cependant, si vous n’appréciez pas particulièrement ces réunions en ligne, Zoom offre maintenant une excuse pour en manquer quelques-unes. En effet, l’entreprise a récemment lancé une intelligence artificielle capable de résumer le contenu des réunions. Cela peut être pratique pour faire le point à la fin d’une réunion en visioconférence, ou si certaines personnes étaient absentes.

Zoom, comme de nombreuses entreprises technologiques, manifeste un intérêt croissant pour l’intelligence artificielle générative. En mars, Zoom a annoncé le lancement de sa fonctionnalité Zoom IQ, qui génère des résumés à la fin des réunions en ligne. Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible pour certains utilisateurs.

Selon les explications fournies, lorsque cette fonctionnalité est activée, l’hôte de la réunion reçoit automatiquement un résumé généré par l’intelligence artificielle. L’hôte a ensuite la possibilité de partager ce résumé avec ses collaborateurs, que ce soit par e-mail ou via la messagerie Zoom Chat. Il convient de noter que cette fonctionnalité ne nécessite pas l’enregistrement des conversations.

Cependant, il est important de souligner que, pour le moment, cette nouveauté n’est compatible qu’avec la langue anglaise.

Smita Hashim, chef de produit chez Zoom, a déclaré : “Avec l’introduction de ces nouvelles fonctionnalités dans Zoom IQ, un assistant IA génératif remarquable, les équipes peuvent augmenter leur productivité dans les tâches quotidiennes, libérant ainsi davantage de temps pour le travail créatif et favorisant la collaboration. Il n’y a pas d’approche unique pour les grands modèles de langage, et grâce à l’approche fédérée de Zoom en matière d’IA, nous sommes en mesure d’offrir des capacités puissantes à nos clients et utilisateurs grâce à nos propres modèles, ainsi qu’aux modèles de nos partenaires.”