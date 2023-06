Institut Pasteur de Tunis organise l’Académie de Médecine de Précision à Tunis (PMA) dans le cadre des activités de formation du projet PerMediNa; Personalized Medicine in North Africa du 12 au 23 Juin 2023.

Au programme de cet événement scientifique une série de conférences, des tables rondes et de sessions interactives animées par des experts reconnus, dans le domaine de de la médecine de précision.

Les thèmes abordés incluent la génomique, l’analyse de données massives, les biobanques, les technologies de séquençage, les essais cliniques et précliniques, la génomique fonctionnelle, l’éthique et l’implémentation de la médecine de précision.

L’Académie de Médecine de Précision à Tunis est divisée en trois grandes parties :

– Une partie théorique du 12 au 17 Juin 2023 : Cette partie est divisée en 4 grands modules, qui réunira des experts qui partageront leurs connaissances avec les participants de la PMA et discuteront des dernières avancées.

Les interventions réalisées par ces experts lors de cette partie seront enregistrées et partagées sur la chaîne YouTube de l’Institut Pasteur de Tunis ainsi que les réseaux sociaux et du projet PerMediNa. Cela permettra à un public plus large de bénéficier des connaissances partagées par ces experts de renommée mondiale dans le domaine de la médecine de précision.

– Une partie réservée aux participants des institutions partenaires du projet PerMediNA du 12 au 17 Juin 2023 : Elle vise principalement les cliniciens, oncologues, généticiens et biologistes moléculaires, offrant une occasion unique d’approfondir leurs connaissances sur les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) moléculaires.

– Une session dédiée aux participants des institutions partenaires du projet PerMediNA ayant des connaissances en génomique et bioinformatique du 21 au 23 Juin 2023 : Les participants auront l’opportunité d’approfondir leurs compétences en analyse de données génomiques et transcriptomiques à travers des exercices pratiques (Hands-on), des cours spécialisés et des études de cas pratiques à l’Institut Pasteur de Tunis.

Pour plus plus d’informations sur le projet PerMediNA consultez le site web de l’IPT : www.pasteur.tn et suivez les actualités du projet sur les réseaux sociaux.

Tekiano avec IPT