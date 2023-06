L’Ambassade de Suisse en Tunisie soutient 5 projets d’ONGs tunisiennes dans le cadre de l’appel annuel à propositions 2023. Le programme de coopération suisse en Tunisie, d’un budget annuel d’environ 25 millions EUR, comprend de nombreux projets dans les domaines de l’économie, de la gouvernance et de la migration.

En plus de grands projets qui s’étalent sur plusieurs années, l’Ambassade de Suisse en Tunisie soutient annuellement cinq petits projets retenus à la suite d’un appel à propositions lancé en début d’année.

Cette contribution prend la forme d’un soutien financier direct à des initiatives locales avec un impact social, économique ou environnemental en Tunisie portés par des associations tunisiennes à but non lucratif et dans toutes les régions du pays.

Les cinq projets cités ci-dessous ont été retenus par l’Ambassade et bénéficieront chacun d’un soutien financier allant jusqu’à 22000 TND. Il s’agit de :

Amélioration de la qualité des services présentés aux personnes âgées résidents (UTSS)

L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) gère 12 centres d’accueil dans 12 gouvernorats accueillant plus de 600 personnes âgées sans soutien familial ni moyen de subsistance. Le projet vise à améliorer le bien-être et la qualité de vie de cette population vulnérable en assurant la formation de 78 auxiliaires de vie par différents spécialistes sur plusieurs thèmes (prévention des chutes, bientraitance et communication, secourisme, animations, etc.).

Prématuri’Lait (Association Hanen)

Spécialisée dans la question de l’allaitement maternel, l’association HANEN compte avec le projet Prématuri’Lait fournir des tire-laits hospitaliers et former 30 personnes de trois services hospitaliers tunisiens pour néonatologie (Rabta à Tunis, Farhat Hached à Sousse et Hedi Chaker à Sfax) à leur utilisation et à la manipulation du lait maternel. Cela permettra d’accompagner les hôpitaux dans la mise en place d’une mesure efficace et peu coûteuse pour protéger la santé des bébés nés prématurés ou souffrant de pathologies.

Artisan.e.s Solidaires (Association Shanti)

L’association Shanti a accompagné plus de 150 organisations de l’économie sociale et solidaire. A travers son projet Artisan.e.s Solidaires, elle vise à consolider une dynamique artisanale collective à Aïn Draham par l’amélioration des conditions de productions d’artisan.e.s du réseau et la valorisation de leurs savoir-faire dans le rotin, la poterie et le bois auprès du public tunisien. 13 artisan.e.s de la région bénéficieront d’un meilleur encadrement professionnel et un local sera aménagé pour servir d’espace de travail, d’expérimentation ou de finition.

Plante ta ferme (Association tunisienne de permaculture)

Porté par l’Association tunisienne de permaculture (ATP), le projet Plante ta ferme a pour but d’encourager et appuyer l’engagement de 8 jeunes agriculteurs tunisiens dans des projets d’agriculture respectueuse de l’environnement en soutenant le développement de nouvelles sources de revenus. Il vise également à contribuer à développer l’écotourisme, à sensibiliser les visiteurs des fermes aux questions environnementales et ce en aménageant des circuits de randonnées aux alentours et en organisant des chantiers participatifs avec des enseignants et étudiants de l’ENAU pour la restauration d’espaces d’accueil dans les 10 fermes.

TUNSA Space Summer School (Association TUNSA)

Inspirer les futurs leaders du secteur spatial et des secteurs de technologies de pointe en Tunisie et leur donner une formation initiale : tel est le but de l’association tunisienne de l’espace (TUNSA) qui compte mettre sur pied la première école d’été internationale dans le domaine spatial en Tunisie. Elle pourra ainsi offrir à 60 élèves des gouvernorats de Sfax et Kerkennah les connaissances de base en technologies spatiales, les sensibiliser aux effets du changement climatique ou leur donner l’opportunité de rencontrer des étudiants et experts tunisiens et suisses dans le domaine spatial.

Tekiano avec communiqué