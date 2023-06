Elbirou Art Gallery abrite l’exposition Les Colonnes de Boujaafar de Séverin Guelpa à Sousse

Constituée exclusivement de matériaux recyclés ou de matières premières collectées et transformées localement, cette installation explore les questions d’identité, de savoir et de savoir-faire en confrontant symboliquement, à travers la matière, le passé historique du pays à son présent et à son avenir.

Séverin Guelpa, chercheur associé à l’école d’art du Valais (EDHEA), initie des projets artistiques, collectifs ou individuels, qui s’articulent autour d’investigations du territoire et d’enjeux environnementaux ou sociaux. Après le désert de Mojave (2014-2017), le glacier d’Aletsch (2016-2018), les iles de Kerkennah (2017) et plusieurs villes suisses, l’artiste co-dirige aujourd’hui le projet Matza Edgelands qui a lieu dans sept villes différentes à travers le monde.

L’exposition Les Colonnes de Boujaafar à la galerie Elbirou précède l’installation de l’œuvre dans l’espace public de Sousse en septembre 2023. Une œuvre réalisée en collaboration avec les artisans et les entreprises de Sousse.

Une invitation à penser les richesses matérielles et immatérielles de Sousse dans son développement futur. Un talk de l’artiste Séverin Guelpa sera organisé le vendredi 16 juin à 10h.

