Silvio Berlusconi est mort, l’ancien président du Conseil en Italie n’est plus. L’homme politique italien de droite et entrepreneur réputé est décédé lundi 12 juin 2023 à l’âge de 86 ans. Il avait une leucémie chronique rapporte plusieurs médias italiens.

Silvio Berlusconi était trois fois président du conseil italien de mai à décembre 1994 puis de 2001 à 2006 et enfin de 2008 à 2011. Il fut parlementaire de 1994 à 2013, puis à partir de l’automne 2022 jusqu’à sa mort,

Il était chef de file de la droite italienne de 2022 jusqu’à sa mort en plus de son activité d’entrepreneur des médias et ancien propriétaire du club de football de l’AC Milan. Il fut l’homme le plus riche d’Italie à plusieurs reprises.

L’un des hommes les plus influents de l’histoire de l’Italie, a délaré Giorgia Meloni , actuelle Présidente du Conseil des ministres d’Italie, qui était la veille en visite en Tunisie.

