Capcom Showcase 2023 : Découvrez toutes les grandes annonces de Xbox

Le Capcom Showcase 2023 s’est déroulé dans la soirée du lundi 12 juin en parallèle à la célébration du 40e anniversaire de Capcom. Cet événement attendu par les gamers fans de l’éditeur américain fut l’occasion de découvrir les dernières nouveautés proposées en relation avec les nouveaux jeux, qui sortiront sur Xbox Series X|S et dans le Game Pass.

Il est réservé aux gamers du monde de nombreuses surprises sur Xbox par Capcom, parmi lesquelles se trouvent deux nouveaux jeux qui seront disponibles dans le Game Pass ! On vous expose dans ce suit les dernières annonces du Capcom Showcase.

Ainsi Capcom dévoile un nouveau monde unique celui de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, qui sortira sur Xbox Series X|S, Windows, ainsi que dans le Game Pass. La magnifique esthétique traditionnelle japonaise prend vie dans ce titre tout nouveau, grâce à la puissance du RE Engine de Capcom.

Préparez-vous à affronter les dinosaures dans Exoprimal, qui sera bientôt disponible. Exoprimal arrivera très prochainement sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, ainsi que dans le Xbox Game Pass pour console, PC et via le cloud dès le 14 juillet.

Ghost Trick : Détective Fantôme, le jeu d’aventure et de réflexion créé par Shu Takumi, le créateur de la série Ace Attorney, fait enfin son grand retour après sa sortie initiale en 2010 ! Cette histoire captivante sur la mort, la vie et les souvenirs perdus fera son retour tant attendu à l’été 2023.

Disponible dès maintenant, Street Fighter 6 a profité du Capcom Showcase pour mettre en avant ses atouts en jeu et rappeler l’arrivée progressive de nouveaux personnages tels que Rashid (été 2023), A.K.I. (automne 2023), Ed (hiver 2024) et Akuma (printemps 2024).

Lors du Capcom Showcase, Pragmata, un jeu d’action-aventure de science-fiction se déroulant dans un monde lunaire dystopique, a fait une nouvelle apparition. Ce trailer donne un premier aperçu du protagoniste en action.

La franchise Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy fait son arrivée sur Xbox. Traditionnellement associée aux consoles Nintendo, une nouvelle compilation regroupant les épisodes 4, 5 et 6 sera disponible début 2024. Le jeu sera en localisation complète en Français, avec des graphismes en haute définition.

Découvrez dans la vidéo qui suit les 30 minutes de la présentation de Capcom Showcase 2023 :

En cette année 2023, Capcom célèbre son 40e anniversaire. En tant qu’une des sociétés de jeux vidéo les plus appréciées et reconnues dans le monde, elle a décidé de célébrer cet événement avec ses fans. La société a ouvert un site web Capcom Town , une destination touristique numérique ultime remplie de jeux, de galeries d’art, comprenant un musée virtuel retraçant son histoire, ainsi que plusieurs versions jouables de leurs classiques.

