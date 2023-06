La Liste des plages Tunisiennes interdites à la baignade en 2023 a été fixée. Le directeur générale au sein Direction de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement, Samir Ouerghemmi, a expliqué dans une intervention sur les ondes de la radio Mosaïque FM, que des analyses sont effectuées pour prévenir des plages impropres à la baignade en Tunisie.

Il précise que les résultats prouvent que 71% des plages Tunisiennes ont une bonne, voire une excellente qualité de l’eau. 29 plages situées dans cinq régions du pays sont impropres à la baignade.

Voici la Liste des 29 plages Tunisiennes interdites à la baignade en 2023

– Gouvernorat de Tunis : 04 plage: Entre la Marsa, Gammarth et la plage de Raoued, en face de l’avenue Calvino, l’avenue Fattouma Bourguiba, et Bach hamba à la Goulette.

– Gouvernorat de Ben Arous : 16 plages : 100 mètres au sud de Chott Marouane, en face de la centrale thermique à Radès, face à la caserne de la Protection civile de Radès, 100 mètres au nord du versant de l’oued Méliane et 100 mètres au sud de ce oued, face au versant de oued Maizette Ezzahra, le versant de l’oued Boukhamsa Ezzahra, en face du Casino de Hammam-Lif En face de la rue Salammbô – Hammam Lif. En face de la rue Habib Thameur et Aziza Othmana – Hammam Lif L’ancien point de déversement des eaux usées à chabia – Hammam Lif et face à l’hôtel Caraïbes à Borj Cédria

– Gouvernorat de Bizerte : 05 plages: Baali à Menzel Jemil, Sidi Hachani à Menzel Abderrahmane, Le port de pêche à Menzel Abderrahmane, Canal 1 et 2 – Zarzouna.

– Gouvernorat de Sousse : La plage du port de Sousse.

– Gouvernorat de Gabès : 03 plages: La rive droite du canal de la ville de Gabès, plage Essalam – Gabès ville et l’ancien point du déversement d’Oued El Kdim à Gabès ville.

Tekiano