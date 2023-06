Votre smartphone sera prochainement en mesure de vous avertir lorsque vos aliments ne sont plus propres à la consommation

Une équipe de chercheurs a développé un capteur novateur qui peut détecter la détérioration d’un aliment et déterminer s’il est encore comestible. Ce capteur, qui ne nécessite pas de batterie, est capable de mesurer la présence d’une substance toxique spécifique et d’envoyer une alerte sur un appareil connecté, comme un smartphone. Il convient de noter que cette technologie est actuellement limitée aux aliments protéinés.

Déterminer si un aliment est encore consommable peut être un défi, car la durée de conservation dépend de divers facteurs environnementaux et de la sensibilité individuelle. Bien qu’il existe des dispositifs capables de mesurer la comestibilité des aliments, ceux-ci sont généralement réservés aux experts et ne sont pas facilement accessibles au grand public.

Et si notre smartphone, un appareil que nous utilisons quotidiennement, pouvait nous fournir des informations sur la fraîcheur des aliments ? Cela simplifierait grandement notre vie, n’est-ce pas ? Eh bien, un groupe de chercheurs de l’université turque de Koç a récemment développé un capteur capable de mesurer la fraîcheur des aliments, et les résultats de cette analyse peuvent être affichés sur un smartphone via une application dédiée. Ce système est incroyablement pratique, même s’il est actuellement limité à la détection de la fraîcheur de la viande et du poisson.

Comment ce système fonctionne-t-il ? Commençons par les bases : lorsque la viande se décompose, elle produit une substance toxique appelée “amine biogène”. Lorsque le niveau de cette substance dépasse un certain seuil, l’aliment n’est plus consommable. Les chercheurs ont donc développé un capteur capable de mesurer le taux d’amines biogènes dans l’aliment. Ce capteur, qui a une taille de 2 centimètres carrés et un poids de 2 grammes, fonctionne sans batterie. Il est équipé d’un capteur NFC, similaire à celui utilisé sur les cartes de crédit, qui utilise l’énergie de son hôte (dans ce cas, un smartphone). Grâce à cette énergie, le capteur effectue la mesure et transmet les résultats en temps réel.

Ainsi, pour déterminer si une viande est encore propre à la consommation, il suffira d’ouvrir une application sur un smartphone compatible NFC et de le rapprocher du capteur. En quelques instants, le résultat s’affichera. Les chercheurs affirment que ce composant est facile à produire et économique. Il sera utile non seulement pour les consommateurs, mais également pour les professionnels de l’agroalimentaire et les distributeurs.