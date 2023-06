La Cité des Sciences Tunis organise la conférence “Vers une économie verte, Smart et durable”

La Cité des Sciences Tunis propose une une conférence intitulée “Vers une économie verte, Smart et durable” qui aura lieu le samedi 17 Juin 2023 à l’auditorium Khawarizmi. L’événement est organisé par l’Association des Femmes Arabes Spécialisées (SAWA) en partenariat avec la Cité des Sciences à Tunis (CST), l’Association Tunisienne des énergies renouvelables (ATER) et l’Union arabe de la femme spécialisée et Hydrogène Hub.

L’économie verte, smart et durable représente une vision prometteuse pour un avenir soutenable, en combinant l’innovation technologique, la conservation des ressources et la prise en compte des enjeux sociaux. Elle offre des solutions concrètes pour relever les défis environnementaux et économiques actuels, tout en favorisant le développement économique, le bien-être et l’équité sociale.

L’adoption de l’économie verte s’impose dans un contexte de changement climatique afin de concilier la croissance économique avec la préservation de l’environnement et l’amélioration du bien-être social en utilisant intelligemment les ressources en suivant des technologies innovantes et en promouvant des modèles durables.

La conférence annonce la participation d’experts renommés dans leurs domaines respectifs, qui partageront leurs connaissances et perspectives lors de cette journée du 17 juin dont voici le programme :

La CST informe que l’entrée à la conférence est libre et gratuite.

Tekiano avec CST