Université de Tunis El Manar organise deux Concours créatifs GCC et JTC

Université de Tunis El Manar organise deux Concours créatifs, Il s’agit du Golden Company view Challenge (GCC) et les Journées Théâtrales Créatives (JTC) sous la thématique: “Dynamisation des clubs et associations de l’UTM”.

L’Université de Tunis El Manar organise ces deux grands Concours les 16, 17 et 18 juin 2023, parallèlement à la Maison des Jeunes de Nabeul. Ils sont ouverts à 80 étudiant.e.s issu.e.s de ses 15 institutions et s’insèrent dans le cadre des activités du Domaine 4 spécifique à la Vie Universitaire du projet d’appui à la qualité PAQ-DGSU-GAGE, Gouvernance, Autonomie, Garantie d’excellence.

Le Golden Company view Challenge (GCC), dans sa 3ème édition, offre des formations en management de projet, en Team-building, en scénarisation et en montage de vidéos et capsules. L’objectif étant de développer les compétences techniques des étudiant.e.s dans les domaines de la production de contenus audiovisuels orientés vers les compétences du marketing et de l’insertion professionnelle.

Les participant.e.s à ce concours sont invité.e.s à réaliser en 48h des capsules selon des spécifications indiquées au préalable pour promouvoir les activités d’une association, entreprise ou club ayant un impact sur l’employabilité.

Les Journées Théâtrales Créatives (JTC), dans sa 1ère édition, visent à développer les capacités des étudiant.e.s en mise en scène, en jeu d’acteur et en dramaturgie. Les JTC offrent un cycle de formations traduit en ateliers où les participant.e.s sont appelé.e.s à réaliser en 48h une courte pièce théâtrale en groupe, innovante et qui tient compte d’un des aspects et problématiques de la vie universitaire.

Les résultats des deux concours seront annoncés lors d’une cérémonie de clôture présidée par le Président de l’UTM, Pr. Moez CHAFRA et le Comité de pilotage des deux événements.

Toutes les formations seront assurées par des experts, dont quelques-uns sont des Anciens étudiants de l’UTM.

