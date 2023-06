Voici 5 méthodes pour réduire votre consommation de données mobiles pendant vos vacances

Lorsqu’on est en vacances, on passe plus de temps à l’extérieur et cela signifie souvent une utilisation accrue des données mobiles plutôt que du Wi-Fi. Si vous voulez éviter de dépasser votre limite de données, voici quelques astuces pour réduire votre consommation.

1 – Utiliser l’économiseur de données :

Sur Android, vous pouvez activer l’économiseur de données qui empêche les applications en arrière-plan d’utiliser les données mobiles. Ainsi, vous éviterez que votre forfait soit consommé par des applications que vous n’avez même pas ouvertes. Vous pouvez trouver cette fonctionnalité dans les paramètres du système d’exploitation.

Une fonctionnalité similaire est également disponible sur iOS (à partir d’iOS 13). Pour l’activer, vous devez accéder à Réglages > Données cellulaires > Options > Mode de données, puis activer le mode Faibles données. Cela empêche également l’utilisation des données en arrière-plan et réduit la consommation des applications en général.

2 – Utiliser la 4G :

La présence de la 5G est désormais répandue sur la plupart des nouveaux modèles de smartphones, et sa couverture ne cesse de s’étendre. Cependant, bien que la 5G offre une connexion plus rapide, elle peut également inciter à une consommation accrue de données mobiles. Selon une étude publiée par OpenSignal en 2020, les utilisateurs de la 5G consommeraient jusqu’à 2,7 fois plus de données mobiles que les utilisateurs de la 4G. Une astuce consiste à désactiver les données mobiles et à les activer uniquement lorsque vous avez besoin d’une connexion.

3 – Abaisser la résolution :

Nous ne sommes pas toujours conscients de ce détail, car généralement, les plateformes de streaming ajustent automatiquement la résolution des vidéos. Cependant, plus la résolution des vidéos est élevée, plus votre consommation de données sera importante. Afin de réduire cette consommation, vous pouvez donc diminuer la résolution sur des plateformes telles que Netflix, YouTube, etc. De plus, vous pouvez également ajuster la qualité audio sur des plateformes telles que Spotify pour économiser davantage de données.

4 – Du contenu hors-ligne :

Lorsque vous avez la chance d’avoir accès à un réseau Wi-Fi, profitez-en pour télécharger du contenu que vous pourrez consulter ultérieurement, même sans connexion de données. Par exemple, vous pouvez télécharger des vidéos YouTube et Netflix, ainsi que de l’audio sur Spotify (si vous êtes abonné à la version premium), afin de vous divertir plus tard. De la même manière, vous pouvez télécharger les zones spécifiques de Google Maps dont vous aurez besoin ultérieurement. Ainsi, vous pourrez accéder à ces contenus sans consommer de données mobiles.

5 – Utiliser des applications “Lite” :

Il est parfois facile de ne pas s’en rendre compte, mais les réseaux sociaux ont tendance à consommer de grandes quantités de données mobiles.

Heureusement, certaines de ces plateformes ont développé des versions légères de leurs applications mobiles, notamment pour les pays émergents et les utilisateurs soucieux de leur consommation de données. Ainsi, au lieu d’utiliser les versions standard, vous pouvez opter pour des applications comme Facebook Lite, Instagram Lite et Twitter Lite, qui sont conçues pour limiter la consommation de données par ces plateformes. Cela vous permettra de réduire votre utilisation de données mobiles tout en profitant des fonctionnalités essentielles de ces réseaux sociaux.